Si tratta di 579 maschi, 110 donne e 6 minori, tutti di varie nazionalità. Due le donne incinte. Si segnalano 160 casi di scabbia

La nave Libra della Marina militare è sbarcata questa mattina al Porto di Crotone con a bordo 695 persone. La nave ha soccorso i migranti nel canale di Sicilia, mentre si trovavano a bordo di 5 diverse imbarcazioni. Su 695 persone, 579 maschi, 110 donne e 6 minori - provenienti da Nigeria, Eritrea, Sudan, Bangladesh, Egitto, Libia, Togo, Senegal, Marocco e Ciad. Due le donne incinte. Centosessanta migranti presentano la sintomatologia della scabbia.

Il gruppo verrà condotto allo hub campo profughi di Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto, ma qui rimarranno soltanto in 400, visto che le altre persone saranno condotte in altre regioni in base al piano predisposto dal Ministero dell'Interno.