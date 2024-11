Riaprono oggi 14 febbraio gli impianti di risalita di Camigliatello Silano, che erano chiusi dalla giornata di domenica 11 febbraio dopo che, a causa del maltempo, un fulmine aveva provocato un blackout delle centraline elettriche e il blocco della cabinovia.

«Fortunatamente, grazie ai nostri sistemi di sicurezza perfettamente funzionanti, non si sono verificati problemi più gravi e tutte le persone a bordo della cabinovia o presenti nella stazione a monte sono state riportate a valle senza problemi»: il commento di Fulvia Michela Caligiuri, commissario straordinario di Arsac che gestisce gli impianti.

Nelle giornate di lunedì e martedì i tecnici degli impianti hanno lavorato per riparare i gravi danni causati dal temporale e infine, prima di dare l’ok all’apertura di mercoledì, sono state effettuate tutte le prove necessarie per controllare il regolare funzionamento della cabinovia in quanto - conclude Caligiuri - «la sicurezza è fondamentale e viene prima di tutto».