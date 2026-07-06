L’imprenditore di Locri fu ucciso nel marzo del 1989 per aver denunciato estorsioni e intimidazioni. La cerimonia in sua memoria promossa da Libera e dall’amministrazione comunale avrà luogo mercoledì 8 luglio

Si svolgerà mercoledì 8 luglio, alle ore 10, a Camini, nell’ambito dei campi per la legalità “E!State Liberi!”, promossi da Libera e ospitati dalla Eurocoop Jungi Mundu, l’intitolazione del parco comunale a Vincenzo Grasso, vittima innocente di mafia.

Proprio durante i campi dello scorso anno, sempre organizzati dalla Jungi Mundu, era emersa la volontà del sindaco Giuseppe Alfarano di celebrare in maniera significativa la memoria dell’imprenditore di Locri, assassinato dalla mafia il 20 marzo 1989 per avere coraggiosamente denunciato estorsioni e intimidazioni, dedicandogli un’area importante del paese. Questa volontà diventa ora azione concreta con l’intitolazione dello spazio antistante l’edificio scolastico di Via Nuova che sarà inaugurato da don Luigi Ciotti e vedrà gli interventi del sindaco Alfarano, di mons. Francesco Oliva, vescovo di Locri-Gerace, e di Stefania Grasso, figlia di Vincenzo Grasso.

Lo spazio pubblico in ricordo di Vincenzo Grasso, è spiegato in una nota che annuncia l’evento, «ribadisce il dovere della memoria e dell’impegno civile nel contrasto a ogni forma di violenza. La scelta di dedicare un luogo in prossimità dell’edificio scolastico assume inoltre un forte valore educativo, affinché la memoria delle vittime innocenti di mafia diventi patrimonio condiviso della comunità e riferimento per le nuove generazioni».

A seguire, si terrà la cerimonia di collocazione della nuova bandiera di Libera sul Palazzo municipale di Camini. La mattinata si concluderà con la visita di don Ciotti e degli altri ospiti alla sede e ai laboratori del progetto di accoglienza SAI, gestito dalla Eurocoop Jungi Mundu.