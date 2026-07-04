Nata nel 2009, ha completato in quattro anni l'intero programma del quinquennio, seguendo le orme della sorella Sissi: un doppio esempio che dimostra come tenacia e impegno possano produrre grandi risultati

C’è chi a sedici anni si prepara ad affrontare gli ultimi anni delle scuole superiori e chi, invece, ha già conquistato il diploma. È il caso di Giusi Galati, nata a Lamezia Terme l’11 novembre 2009, che ha concluso con successo il percorso quadriennale del Liceo Scientifico “G. Berto” di Vibo Valentia, conseguendo il diploma a soli 16 anni.

Un traguardo che arriva al termine di un percorso scolastico iniziato ben prima dei suoi coetanei. A soli quattro anni e mezzo, infatti, Giusi varca per la prima volta la soglia della scuola primaria a Vibo Valentia, distinguendosi fin da subito per curiosità, impegno e capacità di apprendimento. Dopo aver frequentato la scuola secondaria di primo grado “Buccarelli”, prosegue gli studi al Liceo Scientifico “G. Berto”, scegliendo il percorso quadriennale, una formula didattica che concentra in quattro anni il programma del tradizionale quinquennio.

Un percorso particolarmente impegnativo, che richiede costanza, organizzazione e una forte motivazione. Qualità che Giusi ha dimostrato di possedere, riuscendo a raggiungere un obiettivo raro per una ragazza della sua età.

Il suo risultato assume un valore ancora più significativo anche in famiglia. Giusi, infatti, anticipa un altro brillante traguardo: quello della sorella Sissi, che alcuni anni fa aveva già conseguito il diploma nello stesso istituto a soli 17 anni. Un doppio esempio di eccellenza scolastica che racconta una storia di talento, sacrificio e dedizione allo studio.

Il diploma rappresenta oggi un nuovo punto di partenza. A soli sedici anni, Giusi può guardare con largo anticipo al proprio futuro universitario e professionale, forte di una preparazione che le consentirà di affrontare nuove sfide con entusiasmo e determinazione.

In un momento storico in cui si parla spesso delle difficoltà del sistema scolastico e della necessità di valorizzare il merito, la vicenda di Giusi Galati dimostra come passione, impegno e fiducia nelle proprie capacità possano trasformarsi in risultati concreti. Un esempio positivo per tanti giovani e un motivo di orgoglio per la sua famiglia, per la scuola che l’ha accompagnata nel suo percorso e per l’intero territorio.