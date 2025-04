Non solo la Destra storica e più tradizionale cui apparteneva ma anche diversi esponenti della Sinistra che lo hanno conosciuto e apprezzato sia pure da fronti ideologici diversi. Nella basilica dell'Immacolata l'arcivescovo di Catanzaro Squillace mons. Maniago ha celebrato in questa domenica delle Palme i funerali dell'onorevole Michele Traversa, scomparso a quasi 77 anni dopo una lunga malattia oncologica.

Tra i banchi le più alte istituzioni regionali (Il presidente Occhiuto aveva portato il suo saluto ieri nella camera ardente presso la provincia), dal presidente del consiglio Mancuso al sindaco Fiorita, da quello dell'ente intermedio Mormile a ex parlamentari. Diversi, dicevamo, anche gli esponenti di posizione politica diametrale: tra i banchi Lo Moro, candidata Pd a Lamezia, la presidente dem Iemma, l'ex governatore Loiero e tanti altri che hanno onorato alleanze, amicizie o battaglie con Traversa. Nella sua omelia l'alto prelato ha confessato di non aver conosciuto direttamente Traversa ma di essere stato colpito dall'ondata di testimonianze dirette e tramite media che ne hanno esaltato umanità, coerenza e capacità amministrative.

Al termine del rito il sottosegretario di Stato all'Interno Ferro, visibilmente commossa, ha ricordato la sua crescita politica sotto la guida dell'ex deputato di An, assessore regionale, presidente di provincia e sindaco. Fuori uno striscione e tante bandiere tricolori per l'ultimo saluto all'uomo del "detto-fatto" che con opere oltre che parole ha dimostrato il suo amore per Catanzaro.