«Un messaggio che credo si debba portare tutti avanti come segno di pace in un momento in cui ci sono scenari terribili in tutto il mondo». Lo ha detto il sottosegretario al ministero dell’Interno, Wanda Ferro, riprendendo le parole espresse dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 79° anniversario dalla fondazione della Repubblica italiana.

Il sottosegretario ha partecipato alla cerimonia a Catanzaro: «Una giornata di riflessione, di sentimento e sicuramente di condivisione rispetto ad alcuni valori come quelli della pace» ha aggiunto.

La cerimonia quest’anno si è svolta nel comando dell’Esercito Calabria. È stata deposta una corona d’alloro al monumento dei caduti in ricordo di chi ha perso la vita per la nascita della Repubblica. Anche il prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa ha sottolineato le parole del presidente Mattarella nel suo messaggio alla cittadinanza: «È un invito ai prefetti sul territorio ad essere sempre più elemento di coesione e cerniera istituzionale. Oggi noi abbiamo un compito importante, dobbiamo saper interpretare il cambiamento e mettersi al servizio dei territori senza alcuna autoreferenzialità ma supportando i sindaci che sono la vera trincea di questi territori».

Il ricordo dell'importanza dei valori costituzionali nel 79esimo anniversario dalla fondazione della Repubblica. Le celebrazioni quest'anno si sono svolte nel comando dell'esercito Calabria. Deposta una corona d'alloro al monumento dei caduti in ricordo di coloro che hanno

perso la vita per l'Italia.

Al termine delle cerimonie sono state consegnare quattro onorificenze al merito della Repubblica Italiana a cittadini della provincia di Catanzaro che si sono distinti “per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”. In particolare sono stati insigniti il maresciallo ordinario dell’Arma dei Carabinieri Antonio Butera, il maggiore della Guardia di Finanza Gasperino La Rosa, il tenente colonnello della Guardia di Finanza Andrea Leccese e il questore di Crotone Renato Panvino.