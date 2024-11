Dopo Vibo anche nella città capoluogo si registra la dura presa di posizione del Coisp, il sindacato indipendente di polizia, sulla mancanza dei mezzi per garantire la sicurezza

Tra i paradossi tutti interni alla Calabria ce n'è uno davvero clamoroso. Nella nostra Regione capita che la polizia di Stato non abbia i mezzi per portare avanti il proprio lavoro che, ricordiamolo, è la difesa del territorio e del cittadino.



Non proprio un dettaglio da sottovalutare. In un periodo in cui la criminalità a queste latitudini sta facendo il bello ed il cattivo tempo guardando all'ondata di attentati ed intimidazioni registrata nelle ultime settimane.



Dal pollino allo stretto, dal tirreno allo Jonio il coro è unanime, la denuncia anche. L'ultimo fazzoletto di terra calabra in ordine di tempo a restare in panne, è proprio il caso di dirlo, è Catanzaro. La città capoluogo i mezzi in dotazione agli agenti sono vecchi e in disuso. Una sola la Volante affidabile. Quattro quelle ferme per guasti vari ed eventuali.



Neppure l'arruolamento di un'auto proveniente dal quartiere Lido è riuscito a tappare i buchi. Dopo poche ore si è fermata anche quella.



Dure le accuse del Coisp il Sindacato indipendente di polizia) che tramite il segretario regionale Giuseppe Brugnano punta il dito contro il ministro Alfano ed il governo Renzi, chiedendo le dimissioni del capo del dicastero di piazza Viminale.