Stanno protestando davanti alla Prefettura i circa 300 lavoratori disoccupati che, nei giorni scorsi, avevano anche occupato il municipio della città silana

Sono circa 300 i lavoratori disoccupati di San Giovanni in Fiore che protestano dinanzi alla sede della Prefettura di Cosenza in maniera pacifica per chiedere ‘lavoro e uno stipendio’



Nel Palazzo del governo è arrivata anche l'assessore regionale al Lavoro, Federica Roccisano, che a breve incontrerà il prefetto Gianfranco Tomao per affrontare il "caso San Giovanni in Fiore".



Ad accompagnare i lavoratori il sindaco Giuseppe Belcastro e Giuseppe Bitonti della Cisl Cosenza. «Non chiediamo l'elemosina – spiega il sindaco – ma un lavoro. Siamo qui per interloquire e cercare una soluzione comune con governo e Regione. Il mio compito è quello di stare accanto alla mia gente, a tanti giovani che hanno diritto ad avere un'occupazione».



Una delegazione dei lavoratori, probabilmente, avrà poi la possibilità di incontrare assessore e prefetto.