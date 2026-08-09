I militari, provenienti dalle Scuole Carabinieri di Campobasso e Taranto, arrivano a rinforzare il territorio in vista dell’aumento dei flussi turistici estivi
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Nella settimana appena trascorsa il Comandante provinciale dei Carabinieri di Crotone, colonnello Raffaele Giovinazzo, ha ricevuto nella sede del comando di viale Stazione i Carabinieri giunti al termine dei corsi di formazione presso gli Istituti dell’Arma. I 24 militari hanno infatti frequentato i corsi formativi di base, dai quali sono stati destinati a rinforzare i Reparti di questa provincia. I giovani carabinieri, soprattutto pugliesi, abruzzesi e molisani, provengono dalle Scuole Carabinieri di Campobasso e Taranto.
Dei nuovi giunti 9 sono stati destinati a Stazioni dipendenti dalla Compagnia di Cirò Marina, in particolare 4 alla Stazione Capoluogo, 2 alla Stazione di Cirò Superiore, 1 alla Stazione di San Nicola dell’Alto, 1 alla Stazione di Verzino e 1 alla Stazione di Savelli; 5 a Stazioni dipendenti dalla Compagnia di Petilia Policastro, in particolare 1 alla Stazione di Santa Severina, 2 alla Stazione di Mesoraca e 2 alla Stazione capoluogo; infine, 10 sono stati destinati a Reparti dipendenti dalla Compagnia di Crotone, in particolare 3 alla Stazione capoluogo, 1 alla Stazione di Cutro, 1 alla Stazione di Casabona, 1 alla Stazione di Belvedere Spinello, 1 alla Stazione di Rocca di Neto e 3 alla Tenenza di Isola di Capo Rizzuto.
Tali rinforzi – si legge in una nota dell’Arma - rappresentano un innesto fondamentale per le Stazioni, che da sempre garantiscono una risposta di prossimità e vicinanza alla cittadinanza; il loro arrivo è ancora più importante in questi giorni densi di eventi sul territorio, considerata anche la massiccia presenza turistica. Il Comandante provinciale, nell’accogliere i giovani, li ha esortati ad essere disponibili, reattivi e ricettivi nei confronti dei colleghi e dei loro comandanti, delineando le principali esigenze del territorio e richiamando anche l’appartenenza alla famiglia dell’Arma di cui sono appena entrati a fare parte, per augurare poi loro buon lavoro.