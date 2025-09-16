Si accende il confronto politico in vista delle elezioni regionali in Calabria previste il 5 e 6 ottobre in Calabria.

A confrontarsi sulle sedie roventi di Perfidia, il format di Antonella Grippo in onda su LaC Tv, saranno proprio i candidati alla presidenti della Regione Calabria: Roberto Occhiuto per la coalizione di centrodestra, Pasquale Tridic o per quella di centrosinistra e Francesco Toscano per Democrazia Sovrana e Popolare.

Una puntata attesissima che offrirà ai cittadini l’occasione di ascoltare idee, programmi e visioni a confronto. L’appuntamento è venerdì, 26 settembre, alle 21.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. Anche in streaming su LaC Play.