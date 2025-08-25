VIDEO | L’infermiere 46enne, fratello del sindaco Antonino De Lorenzo, è morto all’ospedale Annunziata di Cosenza dopo il tragico impatto con la sua moto. Per consentire a tutti di seguire la funzione religiosa, è stato installato un maxi schermo all'esterno della chiesa Sacro Cuore

Nel pomeriggio, la comunità di Praia a Mare ha dato l'ultimo saluto ad Andrea De Lorenzo, l'infermiere morto venerdì scorso a seguito di un incidente stradale avvenuto sul lungomare Sirimarco, a pochi metri dallo stabilimento balneare di famiglia. Il 46enne era il fratello del sindaco di Praia, Antonino De Lorenzo. Lascia due bimbe di pochi anni e la compagna, con cui avrebbe dovuto sposarsi il prossimo 30 settembre.

Le esequie

Le esequie si sono tenute nella chiesa Sacro Cuore della città dell'isola Dino, alla presenza di migliaia di persone. Per consentire a tutti di seguire la funzione religiosa, è stato installato un maxi schermo all'esterno. L'ultimo viaggio è stato accompagnato da un applauso scrosciante. Andrea De Lorenzo, che lavorava nel reparto di Medicina dell'ospedale di Praia a Mare, era molto noto in paese non solo per la sua professionalità, ma anche per la sua generosità e il suo attivismo sociale.

L'ultimo sogno

Tre sere prima del tragico incidente, De Lorenzo si era reso promotore di una raccolta fondi finalizzata all'acquisto di un nuovo ecografo da donare all'ospedale cittadino. La popolazione aveva risposto all'appello, ma la cifra raccolta non era stata sufficiente a coprire le spese del macchinario. Così, la famiglia ha chiesto di esaudire il suo ultimo desiderio proprio nel giorno del suo ultimo saluto. All'ingresso della chiesa è stata portata una cassetta di legno, monitorata da un notaio e gestita dall'associazione "Noi per Filippo", in cui i presenti hanno potuto donare una piccola cifra e contribuire all'acquisto dell'ecografo.