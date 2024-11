Nuovo sbarco al porto reggino. Ad attendere i 430 migranti sbarcati poco fa la consueta macchina dei soccorsi

Sono giunti al Porto di Reggio Calabria 430 migranti a bordo della nave Bourbon Argos di Medici senza Frontiere soccorsi in mare al largo di Capo Spartivento. Le operazioni di primo soccorso e assistenza, coordinate dalla Prefettura, sono prestate dal personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, della Polizia Provinciale, del Comune Capoluogo, dell'Azienda Ospedaliera, dell'USMAF, del SUEM 118 e dai volontari delle diverse Associazioni di volontariato presenti tra cui la Caritas, il Coordinamento ecclesiale e la Croce Rossa italiana.

I migranti saranno sottoposti alle prime cure sanitarie da parte del personale medico presente sul posto e assistiti dalle Associazioni di volontariato. Nell'occasione allestita, a cura della Regione Calabria, la tenda per il trattamento igienico – sanitario dei migranti con patologie cutanee. I migranti saranno trasferiti in altre province in base al Piano di riparto predisposto dal Ministero dell'Interno.