Link fa centro. Ancora una volta. Ma non c’erano dubbi alla luce dei precedenti appuntamenti che avevano fatto registrare una imponente adesione di pubblico e una lunga eco mediatica.

Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica

A Rossano, nel Concio dell’azienda Amarelli, il sequel della kermesse itinerante ideata dal Gruppo Pubbliemme, Diemmecom, ViaCondotti21, LaC Network ha consacrato il successo di una iniziativa che, avviata lo scorso anno, aveva un solo obiettivo dichiarato: creare connessioni virtuose tra persone e territori per innescare processi in grado di generare un dibattito approfondito in Calabria e individuare, insieme alle forze migliori, le parole chiave di rilancio per la regione. Parole chiave che, in questa fase storica, non possono che essere due: legalità e trasparenza. Legalità da esercitare nelle scelte di ogni giorno e trasparenza nella modalità di azione.

Ospite d’onore dei tre appuntamenti dell’estate 2023 il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, intervistato da Paola Bottero, che nel ribadire i concetti centrali della sua azione a difesa di chiunque sia vittima di ingiustizia, ha lanciato un messaggio chiaro alla Calabria e ai calabresi: è possibile costruirsi un futuro in questa terra vivendo e operando onestamente. Anzi, è necessario tentare di farlo senza abbassare la testa di fronte a nessuno e rivendicando sempre e comunque i propri diritti. Esattamente gli obiettivi che il nostro network, capitanato dall’editore Domenico Maduli e dalla direttrice generale Maria Grazia Falduto persegue ogni giorno attraverso il proprio lavoro che sempre più riveste carattere di servizio pubblico.

A Rossano, poi, un altro messaggio importante è spiccato tra i tanti: la necessità di rafforzare l’azione comune con aziende, imprese, uomini che rappresentano con orgoglio la nostra regione anche all’estero. È il caso dell’azienda Amarelli, che ha ospitato l’evento all’interno del suo antichissimo concio per la produzione della liquirizia nota in tutto il mondo. Fortunato, Pina e Margherita Amarelli sono stati protagonisti dei talk con lo stesso presidente Maduli e con il direttore editoriale Alessandro Russo. E per testimoniare proprio la volontà di mettere in vetrina la Calabria migliore, anche ieri sera uno spazio consistente è stato dedicato a CalabriaArt, il progetto del Gruppo che mira a valorizzare il bello di questa terra.

Proporremo ai nostri lettori, nelle prossime ore, servizi dedicati ai momenti della serata di ieri, alla quale hanno aderito e preso parte anche numerosi rappresentanti istituzionali. E proporremo anche servizi video con le voci di tutti i protagonisti. Ma intanto il nostro omaggio ai lettori del Network è la galleria fotografica che racchiude l’evento di ieri e i precedenti. È questa “l’immagine” della Calabria migliore scesa in campo per manifestare da quale parte intenda stare.