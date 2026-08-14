La comandante Barbara Latella : «La carenza di aree di sosta per i veicoli, che notoriamente affligge il territorio in proporzione all'ingente affluenza turistica, non può e non deve ingenerare nell'utenza l'errata convinzione di poter sostare l'auto in sfregio ad ogni più basilare regola. Invasi i quartieri di Marina Grande, Chianalea e Favazzina»

Con riferimento all'esponenziale aumento dell'affluenza turistica che negli ultimi giorni sta interessando il territorio comunale di Scilla, si registra il correlato incremento del fenomeno della "sosta selvaggia" che pone costantemente a rischio la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale. Sul fronte impegnati da giorni gli agenti della polizia locale, sotto il coordinamento della Comandante Barbara Latella, al fine di risolvere ogni ipotesi di grave intralcio alla circolazione, che determina serio rischio per la sicurezza stradale e la pubblica incolumità, anche in ordine alla possibilità di assicurare le dovute vie di transito a veicoli in servizio di emergenza e di soccorso. Le parole della Comandante, che invita alla massima collaborazione: «Sin dai primi giorni di Agosto siamo costantemente impegnati a garantire interventi di ripristino della circolazione stradale, ostacolata da veicoli in sosta irregolare che invadono quasi la totalità del territorio comunale e, precipuamente, la Strada Statale 18 ed i quartieri di Marina Grande, Chianalea e Favazzina.

Una situazione che desta particolare preoccupazione perché, nonostante il temporaneo rafforzamento dell'organico, con ben 6 unità aggiuntive di agenti di polizia locale che garantiscono la copertura dei servizi di viabilità, e il supporto della locale Stazione Carabinieri di Scilla, persistono quotidianamente le stesse gravi problematiche.

La carenza di aree di sosta per i veicoli, che notoriamente affligge il territorio in proporzione all'ingente affluenza turistica, non può e non deve ingenerare nell'utenza l'errata convinzione di poter sostare l'auto in sfregio ad ogni più basilare regola del codice stradale. Centinaia le auto in sosta invadendo la carreggiata stradale, in prossimità di tornanti anche pericolosi presenti sulla Statale 18 dove, peraltro, insiste ampia presenza di segnaletica stradale di divieto recentemente rafforzata da dissuasori di sosta puntualmente ignorati e vandalizzati. Una situazione gravissima che non ammette margini di tolleranza, sussistendo pregnanti ragioni di tutela della pubblica sicurezza.

Le attività di contrasto di tale spiacevole malcostume, che deturpa inevitabilmente la fruibilità e la bellezza paesaggistica del territorio, proseguiranno senza sosta anche in vista delle imminenti festività patronali. Tutte le autovetture in sosta che determinano grave intralcio alla circolazione stradale, saranno tempestivamente rimosse e trasferite presso la depositeria convenzionata sita a Villa San Giovanni, dove potranno essere recuperate previo pagamento delle spese di rimozione e custodia, in aggiunta alle sanzioni applicate per le violazioni accertate».