Anche nel prossimo fine settimana Soverato sarà zona rossa, così come avvenuto già lo scorso weekend. È quanto deciso dal sindaco della città Ernesto Alecci che ha firmato una nuova ordinanza che dispone: la sospensione del mercato settimanale, alimentare e non alimentare, per il prossimo venerdì 26 marzo, estesa, per la stessa giornata, al mercato così detto “km zero” in piazza Renato Lio; a partire dalle ore 14:00 di sabato 27 e fino a domenica 28 marzo compreso, la chiusura di giardini, aree verdi comunali, parchi gioco, piazze, spiagge, lungomare e luoghi di aggregazione in genere. Considerata l’importanza a livello psico-fisico dell’attività motoria all’aperto questa si potrà svolgere nella giornata di domenica anche sul lungomare e villa comunale nella fascia oraria compresa tra le ore 05:00 e le ore 09:00.

Campagna di screening

Intanto salgono a 61 i casi di positività al Covid-19 in città. Nel frattempo l’amministrazione comunale, nell’ottica di fornire un importante servizio alla popolazione residente, con l’obiettivo di alleggerire il carico dell’emergenza sanitaria che si è creato presso le strutture pubbliche, ha organizzato una campagna di screening su base volontaria attraverso la somministrazione di tamponi antigenici rapidi, con offerta liberà che servirà per l’acquisto di ulteriori test.

L’iniziativa si svolgerà sabato 27 marzo dalle 09.00 alle 12.30 nel piazzale antistante il palazzetto dello sport. Sarà possibile prenotare il propri tampone rapido chiamando al numero telefonico dedicato, 0967538201, dalle 09.00 alle 12.00. Al fine di consentire una partecipazione diffusa, essendoci un numero limitato di tamponi, priorità sarà data ad un solo componente per nucleo familiare e a persone fragili, con patologie o in età avanzata.