È entrato nella sua fase decisiva il processo penale a carico di padre Luigi Grisi, il sacerdote accusato di violenza sessuale e gravi abusi ai danni di un giovane ministrante, condotte che si sarebbero protratte sia quando la vittima era minorenne sia in età adulta. Al termine di un'udienza complessa ed intesa nel tribunale di Reggio Calabria, tenutasi con il rito abbreviato condizionato all'esame della persona offesa, si attende ora la decisione dei giudici riunitisi in Camera di Consiglio.

La requisitoria del PM e la richiesta di condanna

Nel corso di una articolata requisitoria durata quasi due ore, la PM Chiara Greco ha ripercorso minuziosamente l'intero impianto probatorio e le risultanze delle indagini svolte dagli inquirenti. Evidenziando la piena responsabilità penale del religioso e la gravità dei fatti contestati, l'accusa ha formulato una richiesta di condanna a 8 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e all'applicazione delle pene accessorie al termine dell'espiazione della pena principale.

Successivamente hanno preso la parola i legali di parte civile che tutelano la persona offesa e l'associazione "La Caramella Buona", i quali si sono associati alle ricostruzioni della Procura e hanno depositato le relative conclusioni con richiesta di risarcimento dei danni.

La posizione della difesa

Di contro, l'avvocato difensore dell'imputato, Ripoli, ha chiesto l'assoluzione del frate o, in via subordinata, il minimo della pena con l'accollo dei benefici di legge. La linea difensiva ha cercato di contestare la credibilità del giovane accusatore, mettendo in dubbio sia il numero complessivo degli episodi di violenza sia il contenuto di una lettera inviata a suo tempo al vescovo Morosini.

Le dichiarazioni dei legali di parte civile e della Caramella Buona

A margine dell'udienza, l'avvocato Sara Polito, difensore della vittima e dell'associazione parte civile, ha così commentato l'andamento del dibattimento: «Il PM nel corso di una requisitoria durata quasi 2 ore ha analizzato con dovizia di particolari e precisione tutto il quadro probatorio raccolto nelle fasi delle indagini. Da tutte le indagini, anche dalla deposizione della persona offesa dinanzi al collegio, è emersa senza fuor di dubbio la responsabilità dell'imputato, il sacerdote che ha abusato con condotte gravi e reiterate della giovane persona offesa, sia quando era minorenne sia quando era maggiorenne. La difesa dell'imputato ha chiesto l'assoluzione per il frate o in subordine il minimo della pena e benefici di legge, cercando di smontare la credibilità della persona offesa, senza riuscirci. Siamo in attesa della sentenza che arriverà tra qualche ora».

L'avvocato Polito ha inoltre evidenziato come dal dibattimento siano emersi ulteriori elementi di contesto: «Anche in questo processo a Reggio Calabria sono uscite delle responsabilità di religiosi che non hanno preso posizione per fermare questi abusi».

Dura anche la presa di posizione di Roberto Mirabile, presidente dell'associazione "La Caramella Buona", da anni in prima linea a tutela delle vittime di pedofilia e costituita parte civile nel procedimento:

«Ancora oggi abbiamo assistito in un'aula di tribunale all'ignobile tentativo di denigrare la vittima di orribili abusi. La linea del pubblico ministero è stata ferma e noi della Caramella Buona la condividiamo in pieno. Non è possibile nel 2026 sentire dire che una vittima non grida e quindi difficilmente può essere tale». La sentenza del Collegio giudicante è attesa nelle prossime ore.