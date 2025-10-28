Il 58enne Gabriele Politano aveva colpito Natale Morrone al torace e all’addome per poi darsi alla fuga. L’aggressione a marzo scorso, oggi la decisione del giudice in abbreviato

Sei anni di carcere per Gabriele Politano, 58 anni, di Rota Greca. È la condanna decisa oggi dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari per il tentato omicidio dell’avvocato Natale Morrone.

L’aggressione era avvenuta nel marzo scorso nello studio legale di Morrone, in un palazzo di Via Nazionale a Corigliano-Rossano. Politano, cliente del legale, era arrivato per discutere di una pratica personale. Durante l’incontro aveva estratto un coltello nascosto in tasca e colpito l’avvocato al torace e all’addome, poi si era dato alla fuga.

Il pubblico ministero aveva chiesto dieci anni di reclusione. Politano, che ha scelto il rito abbreviato, ha ottenuto una pena ridotta. Dopo il fatto si era costituito in Questura a Cosenza.

L’avvocato Morrone, ferito gravemente, era stato soccorso e ricoverato in ospedale. Politano resta detenuto.