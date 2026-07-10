ll decreto ministeriale rende esecutivo il piano di investimenti annunciato a dicembre da Giuseppe Mangialavori. A Vibo un terzo delle risorse complessive. Il 22 luglio gli enti beneficiari saranno alla Cittadella regionale per conoscere procedure, obblighi e adempimenti necessari all’apertura dei cantieri.

Dalle promesse (natalizie) si passa all’incasso. In meno di 7 mesi si è chiuso l’iter di approvazione dell’Accordo di programma promosso e annunciato nel dicembre scorso dal deputato vibonese Giuseppe Mangialavori per una serie di interventi concentrati prevalentemente nel territorio vibonese, a favore di tutti i 50 Comuni e della Provincia di Vibo. Il provvedimento ministeriale autorizza un impegno complessivo di 19,1 milioni di euro, distribuiti tra il 2025 e il 2029.

La novità è contenuta nella convocazione trasmessa oggi dalla Regione Calabria agli enti beneficiari.

La convocazione alla Cittadella regionale

Tutti gli enti beneficiari sono stati convocati per mercoledì 22 luglio alle ore 11, nella Sala Verde della Cittadella regionale di Catanzaro. All’incontro dovranno partecipare il rappresentante legale di ciascun ente e il responsabile dell’Ufficio tecnico o il Rup dell’intervento finanziato.

La riunione servirà a presentare le disposizioni attuative dell’accordo e a definire gli adempimenti necessari per l’avvio degli interventi. Saranno illustrate le procedure amministrative e contabili, le modalità di attuazione, monitoraggio e rendicontazione e gli obblighi derivanti dall’accordo e dalla normativa. I beneficiari, dunque, dovranno ora completare le attività tecniche e amministrative richieste per poter utilizzare le risorse.

Il piano annunciato nel dicembre scorso

Il pacchetto era stato presentato da Mangialavori, presidente della Commissione bilancio della Camera, il 19 dicembre scorso nell’aula consiliare del Comune di Vibo, davanti a sindaci e amministratori locali. Il parlamentare vibonese esponente di Forza Italia aveva ricostruito un percorso cominciato con la legge di Bilancio del 2022, quando era stato istituito un fondo da 36 milioni di euro destinato principalmente alla provincia di Vibo Valentia e, in misura minore, ad alcuni centri di altri territori calabresi. Il successivo rifinanziamento illustrato quella sera in un’aula affollatissima ha messo a disposizione un milione per il 2025, 3,1 milioni per il 2026 e cinque milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

La parte più consistente spetta alla città capoluogo, alla quale sono assegnati 6,1 milioni di euro.

Gli stanziamenti più consistenti

A Vibo Valentia sono previsti 700mila euro per completare la piscina comunale, 2,2 milioni per la pista di atletica annessa all’impianto, 1,2 milioni per piazza Martiri d’Ungheria, 400mila euro per il campo sportivo di Vena Superiore e le aree circostanti, altri 400mila per il cimitero di Piscopio e 1,2 milioni per la rigenerazione urbana dell’area di Vibo Marina.

Tra gli altri stanziamenti più consistenti figurano i 650mila euro ciascuno per Dasà, Limbadi e Tropea. A Dasà le risorse serviranno per il Parco dei sensi mediterranei e le aree adiacenti; a Limbadi per strade, marciapiedi e campo sportivo; a Tropea per la pineta di contrada Marina Vescovado e altri interventi di rigenerazione urbana.

A Pizzo e Sorianello vanno 600mila euro ciascuno. Nel primo caso saranno destinati alla riqualificazione dell’area marina, nel secondo alla ristrutturazione del Municipio e alla sistemazione di piazza Municipio. Acquaro e Pizzoni ricevono 550mila euro ciascuno, mentre finanziamenti da 500mila euro sono previsti per Dinami, Maierato e Rombiolo. Altri 500mila euro vengono assegnati alla Provincia di Vibo Valentia per il rifacimento delle strade.

L’incontro del 22 luglio rappresenterà ora il passaggio tra la fase di assegnazione delle risorse e quella operativa. Gli enti dovranno tradurre gli stanziamenti in progetti, procedure di gara e cantieri, rispettando le annualità indicate e gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione previsti dall’accordo.

La scheda dei finanziamenti nel Vibonese

Gli importi riportati di seguito comprendono le diverse annualità eventualmente previste per ciascun intervento.