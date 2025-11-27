I carabinieri raccolgono atti da Comune, Sorical, Arpacal, Arrical e Asp per ricostruire ruoli e responsabilità nella gestione del servizio idrico dopo le ordinanze emanate e le crescenti segnalazioni dei cittadini

I carabinieri della Compagnia di Crotone e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno dato esecuzione a un decreto di esibizione documentale nei territori di Catanzaro e Crotone, indirizzato al Comune di Isola Capo Rizzuto, alla Società di gestione del Servizio Idrico Risorse Idriche Calabresi (Sorical), all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (Arpacal), all’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (Arrical) e all’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone. L’attività investigativa in argomento è finalizzata ad accertare ruoli, responsabilità e modalità di intervento delle diverse agenzie ed enti locali che, nel tempo, sono stati chiamati a operare sul servizio idrico integrato relativo al comune di Isola Capo Rizzuto. Una ricostruzione ritenuta indispensabile dagli inquirenti, alla luce delle ordinanze sindacali emanate già a partire dal 2023 dal sindaco del Comune di Isola Capo Rizzuto.

Provvedimenti, questi ultimi, in forza dei quali è stata decretata la non potabilità dell’acqua e la sua non utilizzabilità ai fini dell’uso domestico, generando preoccupazione e disagi nella popolazione. La questione della qualità dell’acqua potabile, infatti, rappresenta da lungo tempo una delle principali criticità per la comunità locale, tanto da essere percepita dai residenti come un problema strutturale. Negli ultimi mesi, a tale situazione si sono aggiunte decine di segnalazioni da parte dei cittadini, che hanno richiesto chiarimenti e interventi immediati per garantire la sicurezza del servizio. È proprio alla luce di questo crescente malcontento che si è intensificata l’attenzione sul caso, poi scaturita in un’indagine approfondita che punta a fare luce su eventuali irregolarità nella gestione, sui tempi e sulle modalità dei controlli, nonché sull’effettiva efficacia dei sistemi di monitoraggio dell’acqua. L’operazione di polizia, tuttora in corso, testimonia ancora una volta l’attenzione della Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio, nel contrasto ai reati ambientali e nella tutela dei servizi pubblici essenziali.