La vettura finisce su un lato e la conducente resta bloccata nell’abitacolo. Liberata dal bagagliaio, è stata accompagnata in via precauzionale in ospedale

Attimi di paura questa mattina ad Acri per un incidente stradale che, per fortuna, non ha avuto gravi conseguenze. Una Fiat 500, per cause ancora da chiarire, si è ribaltata su un fianco lungo una strada del centro abitato, sotto gli occhi increduli di alcuni passanti.

Alla guida della vettura una donna che, dopo la perdita di controllo del mezzo, è rimasta intrappolata nell’abitacolo. La posizione dell’auto, adagiata lateralmente sull’asfalto, l’ha costretta a rimanere in piedi all’interno della vettura in attesa dei soccorsi, senza riuscire a trovare una via d’uscita. Sul posto è subito intervenuta la polizia municipale di Acri. Gli agenti, dopo aver messo in sicurezza l’area, hanno individuato come unica soluzione quella di farla uscire dal portabagagli, permettendole così di liberarsi senza conseguenze.

Nonostante lo spavento la donna non avrebbe riportato ferite. In via precauzionale è stata comunque accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Acri per i controlli medici.