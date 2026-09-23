È di una giovane ferita il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina, poco dopo le 8, ad Acri, nei pressi della rotonda di via Aldo Moro, a pochi metri dall’ufficio postale. Secondo una prima ricostruzione, una Citroën C2, per cause in corso di accertamento, ha investito la donna mentre si trovava sulla strada. A seguito dell’impatto, la giovane è stata sbalzata sul cofano della vettura, andando poi a colpire il parabrezza prima di finire sull’asfalto.

Immediato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme ai vigili urbani, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità. Considerate le condizioni della ferita, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Cosenza e successivamente arrivato ad Acri per consentire il trasferimento della donna all’Annunziata. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.