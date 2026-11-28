È stata aperta nella cappella della Scuola Superiore di Polizia, in via Pier della Francesca a Roma, la camera ardente per l'ultimo saluto all'ex capo della Polizia e del Dis Gianni De Gennaro.

Per volontà della famiglia, l'esposizione si svolge in forma strettamente privata e la camera ardente resterà chiusa al pubblico.

Sarà aperta fino alle ore 17 di oggi. Tra i primi a raggiungere la cappella, per rendere omaggio a De Gennaro, è stato l'attuale capo della Polizia, Vittorio Pisani.

L'autopsia sul corpo di De Gennaro è stata eseguita ieri a Firenze, all'ospedale Careggi. Poi, nella notte, il trasferimento del feretro a Roma. Lunedì nella Capitale si terranno i funerali nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Tante le figure istituzionali che stanno raggiungendo la camera ardente di Gianni De Gennaro, allestita nella cappella della Scuola Superiore di Polizia a Roma. Tra i presenti l'ex ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, l'ex ministro dell'Interno Angelino Alfano e Francesco Cirillo, già vicecapo della Polizia. C'è anche Gianni Letta, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, citato da De Gennaro in una delle sue ultime lettere.

A rendere omaggio a De Gennaro anche il generale Mario Mori, ex comandante del Ros dei Carabinieri ed ex direttore del Sisde. «È un dovere morale fare un saluto a un uomo con cui ho collaborato, che mi ha rispettato. E io lo rispetto», ha detto.

Accanto al feretro di De Gennaro, racconta chi è entrato alla camera ardente, ci sono la moglie e il figlio maggiore, per un ultimo saluto. Tra gli interventi anche quello di Francesco Tagliente, prefetto ed ex questore di Roma e Firenze, che ha ricordato il rapporto professionale con l'ex capo della Polizia: «È stato un grande capo. Ero già questore quando lui era capo della Polizia. Mi ha insegnato ogni giorno cosa significa servire lo Stato».

«Ci dovevamo vedere il giorno dopo. È un rammarico che mi porterò dietro per tutta la vita». Franco Coppi, avvocato e giurista, è arrivato alla camera ardente di Gianni De Gennaro, allestita alla Scuola Superiore di Polizia a Roma. Ai cronisti ha ricordato il rapporto con De Gennaro, conosciuto da molti anni, e le condizioni con cui aveva accettato di assumerne la difesa.

«Mi aveva chiesto di difenderlo solamente a condizione che io fossi convinto che era una persona per bene. E siccome ne ero convinto, gli ho detto che ero onorato di assumere la sua difesa». Poi gli è stato chiesto se si aspettasse il suicidio di De Gennaro: «Ci eravamo dati appuntamento per il giorno dopo – ha ribadito –. Figuriamoci se potevo immaginare una cosa del genere». L'avvocato ha preferito invece non commentare le lettere scritte da De Gennaro.

«Non avrebbe sopportato di essere messo alla gogna per i prossimi cinque, sei, sette, otto anni. Questa è la spiegazione che mi sono dato per il suo suicidio». A parlare è un amico di infanzia di Gianni De Gennaro, all'uscita della camera ardente per l'ex capo della Polizia.

«Per lui e per la famiglia sarebbe stato difficile sopportare una così forte gogna mediatica su una vicenda di una gravità enorme come le stragi del 1992, essere inserito in questo frullatore», racconta ancora l'uomo, che è stato compagno di scuola di De Gennaro dalla prima media fino al terzo liceo dai gesuiti dell'Istituto Massimo «insieme a Mario Draghi e a Luigi Abete».

Nell'ultima telefonata che ha avuto con De Gennaro, avvenuta «circa un mese e mezzo fa», l'amico racconta che l'ex capo della Polizia si era paragonato a Mauro Moretti, ex presidente di Ferrovie dello Stato, per la vicenda della strage di Viareggio: «Mi disse: guarda quel povero Moretti, lo hanno scarcerato adesso».

De Gennaro sarebbe stato preoccupato di dover pagare per colpe non sue, «esattamente come Moretti, che era il presidente di Fs, non era certo lui a guidare quel treno».