«La scomparsa del maestro Ennio Morricone, uno dei più grandi musicisti di sempre, mi riempie di tristezza. Il mio ricordo commosso va a quel pomeriggio del novembre del 2011 quando, su mia proposta, il Consiglio comunale di Catanzaro gli conferì solennemente la cittadinanza onoraria, quale riconoscimento non solo della sua straordinaria carriera, ma soprattutto per il suo amore e il suo attaccamento alla nostra città». A ricordare il grande musicista e compositore morto in una clinica romana all'età di 93 anni è Michele Traversa, ex sindaco di Catanzaro, città che decise di consegnargli nel 2011 la cittananza onoraria. «Quel giorno - dichiara ancora l'ex primo citrtadino - resta scolpito nel mio cuore come uno dei più belli e intensi della mia esperienza di Sindaco.

Ricordo come oggi la conversazione amabile con il Maestro nella mia stanza a Palazzo De Nobili prima dell’inizio della cerimonia. Morricone era un uomo semplice, molto riservato, molto umile. Mi sorprese, lui che era abituato a ricevere Premi Oscar e altri riconoscimenti in tutto il mondo, quando si commosse nell’ascoltare le mie parole e la lettura della pergamena ufficiale.



Mi disse: Sindaco, io non merito tanto! Oggi mi inchino davanti alla sua irraggiungibile grandezza e alla sua arte che ha fatto sognare tutto il mondo. Addio Maestro! Addio nostro Concittadino!».

Abramo: «Grave perdita per tutto il mondo della musica»

«Ci ha lasciati il maestro Ennio Morricone, cittadino onorario di Catanzaro. È una grave perdita per tutto il mondo della musica e della cultura di cui il grande compositore e direttore d'orchestra era uno dei più importanti testimoni». Lo ha detto, in una dichiarazione, il sindaco Sergio Abramo.

«Due volte premio Oscar - ha aggiunto - ha legato il suo nome alle più belle colonne sonore del cinema rappresentando il nome e l'immagine dell'Italia a livello internazionale. Una scomparsa che colpisce da vicino anche la nostra città, che ha avuto l'onore di poter legare il suo nome a quello del maestro in occasione dell'indimenticabile cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria, oltre che per la trilogia di concerti da lui diretti al Politeama.



È stato un motivo di grande orgoglio - ha concluso Abramo - averlo potuto annoverare nel ruolo di presidente onorario della rassegna 'La grande musica per il cinema' promossa dalla Fondazione Politeama. Anche Catanzaro non dimenticherà la sua grande lezione di arte e di vita».

LEGGI ANCHE: Il Politeama di Catanzaro ricorda Morricone: «Indimenticabili i suoi tre concerti qui»