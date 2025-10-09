Nel corso del controllo i militari hanno rinvenuto e sequestrato alcuni bilancini di precisione e materiale idoneo al confezionamento

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto ai reati in materia di stupefacenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Bianco, costantemente impegnati in controlli mirati sul territorio, anche nei confronti dei soggetti sottoposti a misure restrittive.

I militari della Stazione di Africo Nuovo hanno arrestato un uomo del posto, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti. L’operazione è scaturita nel corso di un ordinario servizio di verifica presso la sua abitazione, durante il quale i carabinieri hanno percepito chiari indizi della possibile presenza di droga.

Le successive perquisizioni hanno consentito di scoprire, nelle pertinenze dell’immobile, una vera e propria piantagione di cannabis indica in piena inflorescenza, con piante alte circa due metri e mezzo, coltivate con cura e dotate di un sistema rudimentale di irrigazione.

Nel corso del controllo, i militari hanno inoltre rinvenuto e sequestrato alcuni bilancini di precisione e materiale idoneo al confezionamento, elementi che fanno ipotizzare un’attività di produzione e possibile cessione della sostanza stupefacente. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre le piante sono state campionate per le successive analisi di laboratorio.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti per reati di diversa natura, è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria reggina, sottoposto nuovamente alla misura cautelare degli arresti domiciliari.