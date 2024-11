Nei giorni scorsi, personale dell’Ufficio Generale e Soccorso Pubblico, unitamente a personale della Divisione Polizia Anticrimine - Ufficio Minori, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di quattro minorenni resisi responsabili, in concorso, del reato di lesioni personali aggravate nei confronti di un loro coetaneo, fatto avvenuto il giorno di Natale sul centralissimo Corso Garibaldi.



Secondo la ricostruzione degli inquirienti prima il gruppo ha spento una sigaretta sull’avambraccio sinistro della vittima, poi l’ha invitato a recarsi in un posto appartato per un chiarimento tra le parti per poi proseguire in una violenta aggressione, colpendo la vittima con calci, pugni e una cintura, provocandogli, malgrado il disperato tentativo di fuga, la frattura della mandibola, dello zigomo e dell’orbita (con lesioni superiori a 40 giorni).



Due aggressori sono stati sottoposti alla misura del collocamento in comunità e due alla misura cautelare della permanenza in casa. Le indagini, effettuate dagli uomini della Questura e condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, attraverso l’attento esame di alcuni video acquisiti nonché grazie alla preziosa collaborazione fornita da alcuni giovani che avevano assistito ai fatti, hanno consentito di ricostruire nei dettagli l’intera vicenda, permettendo di risalire agli autori del grave gesto perpetrato nei confronti del loro coetaneo, con le aggravanti di aver agito per futili motivi, di aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo e dell’età della vittima tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, avendo agito in più persone riunite e con l’utilizzo di una cintura come arma impropria.