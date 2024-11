Giovanni Vilasi, l'imprenditore edile di 51 anni ucciso ieri nella frazione Gallina della città dello stretto, potrebbe essere un uomo vicino alla cosca Libri

La città di Reggio Calabria è in allerta. L'omicidio dei Giovanni Vilasi, avvenuto nella giornata di ieri in pieno giorno, è solo l'ultimo di una serie di episodi criminali che negli ultimi giorni hanno visto protagonista la città dello stretto. Secondo la prima ricostruzione, vilasi è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola mentre usciva da una pasticceria nel quartiere Gallina. A sparare, sempre secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stata una persona a bordo di uno scooter guidato da un complice. Per quanto riguarda il movente, gli inquirenti non escludono, al momento, nessuna pista. Si indaga nella sfera privata dell'imprenditore edile che, negli ultimi tempi si stava dedicando con più attenzione all'agriturismo 'Antico mulino', del quale era proprietario. Sembrerebbe da alcune fonti investigative, che Vilasifosse un uomo vicino alla cosca di 'ndrangheta dei Libri.

A questa conclusione gli investigatori sarebbero giunti scavando nel passato dell'uomo che avrebbe avuto un precedente per una storia che riguarda Francesco Gregorio Quattrone.Il nome di Quattrone compare in diverse inchieste sulla 'ndrangheta reggina e, inoltre la Dda gli aveva sequestrato beni per un valore di circa 20 milioni di euro.Nel '94 Quattrone sarà denunciato, proprio assieme a Vilasi, per sequestro di persona a fini estorsivi, violazione di domicilio, violenza privata, lesioni gravi e minacce nei confronti di un extracomunitario di nazionalità marocchina.