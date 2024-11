Incidente in campagna a Preitoni di Nicotera, in località Britto, dove nella tarda mattinata un infermiere 54enne di Limbadi, L. G., si è ferito gravemente con una motosega mentre era intento a tagliare legna in un fondo di proprietà di una sua congiunta. Vista la gravità delle lesioni riportate alla gamba e in varie parti del corpo, il personale del 118 intervenuto sul posto ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha preso in carico il ferito per il trasferimento all'ospedale di Catanzaro dove è attualmente ricoverato. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto si sono portati anche i carabinieri della Stazione di Nicotera per i rilievi del caso.