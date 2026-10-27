Dalle campagne alle strade, dai presidi territoriali fino al cuore delle istituzioni nazionali. Agricoltori e autotrasportatori sono arrivati oggi, martedì 27 ottobre, a Roma, portando davanti al Parlamento una protesta che intreccia il caro carburanti, l’aumento dei costi di produzione e le difficoltà economiche di due settori essenziali per il funzionamento del Paese. Una mobilitazione che non riguarda soltanto le imprese agricole e il trasporto merci, ma coinvolge direttamente il prezzo dei prodotti alimentari, la tenuta delle attività produttive e il potere d’acquisto delle famiglie.

Il concentramento dei manifestanti è iniziato in piazza Capranica, a pochi passi dalla Camera dei deputati, con la protesta che ha raggiunto l’area di Montecitorio. Tra i partecipanti figurano delegazioni provenienti da diverse regioni italiane, comprese quelle calabresi, arrivate nella Capitale per chiedere risposte concrete alle istituzioni. Bandiere, cartelli e slogan hanno accompagnato una giornata nella quale il disagio economico dei lavoratori si è trasformato in una richiesta di confronto politico.

La protesta dalla Calabria alla Capitale

La partecipazione calabrese rappresenta uno degli aspetti della mobilitazione nazionale. Dalla regione, dove nelle ultime settimane agricoltori e autotrasportatori hanno dato vita a presìdi e iniziative di protesta, sono partiti manifestanti determinati a portare le proprie rivendicazioni direttamente a Roma.



Al centro delle contestazioni resta il prezzo del gasolio, considerato una voce di spesa decisiva tanto per le aziende agricole quanto per quelle del trasporto merci. L’aumento dei costi di gestione, sommato alle difficoltà di ottenere ricavi adeguati, alimenta una condizione di incertezza che interessa soprattutto le imprese più piccole e i lavoratori autonomi.



«Senza agricoltori non si mangia» è il messaggio che sintetizza il senso della protesta: richiamare l’attenzione sul ruolo di chi produce il cibo e di chi ne garantisce la distribuzione, in una filiera nella quale ogni aumento dei costi rischia di ripercuotersi sulle imprese e, successivamente, sui consumatori.



La mobilitazione è stata promossa dal Movimento popolare nazionale, guidato dall’avvocato e imprenditore calabrese Giancarlo Greco, e raccoglie anche l’adesione di lavoratori autoconvocati, non necessariamente rappresentati dalle organizzazioni tradizionali di categoria.

Il malessere dei lavoratori e le divisioni nella rappresentanza

La manifestazione romana mette in evidenza anche un elemento che va oltre il caro carburante: la crescente distanza tra una parte dei lavoratori mobilitati e le strutture associative chiamate abitualmente a confrontarsi con il Governo.



Nelle giornate precedenti alla protesta sono emerse prese di posizione di operatori del settore che hanno scelto di aderire al movimento degli autoconvocati. Tra queste quella dell’autotrasportatore catanzarese Enzo Laudari, che ha annunciato le dimissioni da Fedralog Calabria per partecipare alla mobilitazione promossa da Greco.



Una scelta che segnala la presenza di sensibilità differenti all’interno del comparto, tra chi punta sulla trattativa istituzionale e chi ritiene necessario mantenere alta la pressione attraverso le manifestazioni. Non si tratta necessariamente di obiettivi contrapposti, ma di modalità diverse di rappresentare un disagio economico che continua ad attraversare il settore.

Alle 16 il confronto al Ministero dei Trasporti

La giornata della protesta coincide con un appuntamento istituzionale particolarmente atteso. Alle ore 16 è previsto, nella sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Porta Pia, un nuovo incontro con le rappresentanze dell’autotrasporto, convocato per affrontare le criticità del comparto.



Al tavolo sono stati invitati anche rappresentanti di Palazzo Chigi, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a conferma della natura economica e politica delle questioni sul tavolo.



Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini è chiamato a confrontarsi con le richieste delle associazioni dopo le precedenti interlocuzioni e gli interventi annunciati per sostenere le imprese. Il Governo ha già varato misure riguardanti autotrasporto, agricoltura e pesca, ma la prosecuzione delle mobilitazioni dimostra che una parte dei lavoratori considera ancora aperte le principali criticità.

La pressione sul Governo Meloni

La scelta di manifestare davanti a Montecitorio assume un significato che supera il confronto con il solo Ministero dei Trasporti. Le rivendicazioni investono infatti l’intero Esecutivo guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, chiamato a misurarsi con le conseguenze economiche dei rincari e con le difficoltà di categorie produttive che chiedono maggiore attenzione.



Il nodo riguarda soprattutto l’efficacia delle misure adottate e la loro capacità di incidere concretamente sui bilanci delle imprese. Gli stanziamenti e gli interventi normativi costituiscono una prima risposta istituzionale, ma i manifestanti chiedono risultati tangibili, tempi certi e condizioni che consentano di continuare a lavorare senza vedere progressivamente ridotti i propri margini economici.



La protesta di Roma diventa così un passaggio significativo nel confronto tra Governo e mondo produttivo, mentre agricoltori e autotrasportatori chiedono che le difficoltà denunciate nelle piazze si traducano in decisioni concrete. L’esito del tavolo ministeriale del pomeriggio sarà il primo elemento per valutare se il dialogo potrà contribuire a ridurre le tensioni oppure se la mobilitazione proseguirà.