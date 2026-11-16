Una valigia sospetta nel cortile ha fatto scattare l’attivazione del protocollo decido dal Consiglio dei ministri alla scuola media Pierre de Coubertin di Rende. Il plesso dell’Istituto comprensivo Rende-Commenda, diretto da Simona Sansosti, aveva ricevuto un’e-mail di minacce firmata dal sedicente Mikhail Andropov.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rende per gli accertamenti. A far scattare l’evacuazione è stato dunque il ritrovamento nel cortile.

Le indicazioni diffuse il 12 novembre dal Ministero dell’Istruzione e del Merito prevedono infatti che la sola ricezione di un’e-mail di minacce inviata in massa non comporti lo sgombero dell’edificio, in assenza di altri elementi concreti di rischio. Solo dopo che i militari si sono accertati che la valigia fosse vuota alunni e personale sono stati fatti rientrare.