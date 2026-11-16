Questa mattina era arrivata una nuova mail di minacce firmata Andropov, ma era stata ignorata così come prevede la direttiva Piantedosi

Una valigia sospetta nel cortile ha fatto scattare l’attivazione del protocollo decido dal Consiglio dei ministri alla scuola media Pierre de Coubertin di Rende. Il plesso dell’Istituto comprensivo Rende-Commenda, diretto da Simona Sansosti, aveva ricevuto un’e-mail di minacce firmata dal sedicente Mikhail Andropov.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rende per gli accertamenti. A far scattare l’evacuazione è stato dunque il ritrovamento nel cortile.

Le indicazioni diffuse il 12 novembre dal Ministero dell’Istruzione e del Merito prevedono infatti che la sola ricezione di un’e-mail di minacce inviata in massa non comporti lo sgombero dell’edificio, in assenza di altri elementi concreti di rischio. Solo dopo che i militari si sono accertati che la valigia fosse vuota alunni e personale sono stati fatti rientrare.