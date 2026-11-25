L’anatra elettrica venduta online è finita nel sistema europeo di allerta per il rischio di ingestione delle batterie. L’appello rivolto anche ad asili nido, scuole e ludoteche

Un’anatra gialla che aspira l’acqua della vasca e la spruzza attraverso un piccolo soffione a forma di fiore. Un giocattolo pensato per divertire i bambini durante il bagnetto, ma che potrebbe rappresentare un serio pericolo per la loro salute. A lanciare l’allarme è l’Asp di Vibo Valentia che, attraverso il Dipartimento di Prevenzione e l’Unità operativa complessa di Igiene e Sanità pubblica, invita le famiglie, gli asili nido e le scuole dell’infanzia a verificare l’eventuale presenza del prodotto e a sospenderne immediatamente l’utilizzo.

Il giocattolo, commercializzato online, in particolare sulla piattaforma AliExpress, è finito nel sistema europeo di allerta rapida Safety Gate perché non conforme ai requisiti di sicurezza. A destare preoccupazione è la facilità con cui può essere aperto il vano delle batterie, con il conseguente rischio che i bambini possano estrarre e ingerire le pile.

Come riconoscere il giocattolo pericoloso

Il prodotto, di fabbricazione cinese e di marca non indicata, è identificato dal codice modello 8366-58A. Si presenta come un’anatra di colore giallo, dotata di un tubo flessibile arancione collegato a un soffione a forma di fiore. Un interruttore consente di selezionare diverse modalità di getto dell’acqua.

Il giocattolo comprende anche una vaschetta azzurra con la scritta «BATH» e tre ventose fornite non montate. Sulla scatola di cartone compare invece la dicitura «SHOWER – Electric bath toys».

La segnalazione è partita dalla Francia ed è stata trasmessa alle aziende sanitarie calabresi dal Ministero della Salute, attraverso la Regione Calabria. Il prodotto è stato rinvenuto anche in Germania. La piattaforma di vendita online ha provveduto a rimuovere l’inserzione, informando il venditore della pericolosità dell’articolo e avvisando i consumatori.

Il rischio di ingestione delle batterie

Il problema è legato al vano che contiene le pile, che può essere aperto facilmente senza l’ausilio di attrezzi. Un bambino potrebbe dunque entrare in contatto con le batterie, portarle alla bocca e ingerirle, riportando danni anche gravi al tratto gastrointestinale.

Il prodotto non rispetta la direttiva europea sulla sicurezza dei giocattoli né la norma tecnica EN 62115, relativa ai giocattoli elettrici. Nel sistema europeo di allerta il pericolo è classificato come rischio chimico.

L’Asp vibonese raccomanda a chi avesse acquistato il giocattolo di interromperne subito l’utilizzo, tenerlo lontano dai bambini, rimuovere le batterie e conferirle negli appositi contenitori per la raccolta differenziata. È inoltre possibile rivolgersi al venditore per conoscere le modalità di reso o rimborso. Qualora si decidesse di gettare il giocattolo, questo dovrà essere smaltito come rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) presso i centri di raccolta comunali.

Cosa fare in caso di sospetta ingestione

Nel caso in cui si sospetti che un bambino abbia ingerito una pila, è necessario chiamare immediatamente il 112 o il 118 e recarsi al Pronto soccorso, anche in assenza di sintomi. Non bisogna provocare il vomito, mentre è utile portare con sé il giocattolo o la confezione per consentire ai sanitari di identificare il tipo di batteria.

L’appello del Dipartimento di Prevenzione è rivolto anche ai gestori di asili nido, scuole dell’infanzia, ludoteche e centri per bambini del Vibonese, invitati a controllare il materiale ludico a disposizione dei piccoli e a ritirare immediatamente il prodotto qualora fosse presente.

Le raccomandazioni dell’Asp in vista del Natale

L’allerta arriva a poche settimane dal Natale, in un periodo tradizionalmente caratterizzato da un incremento degli acquisti di giocattoli, anche attraverso le piattaforme di commercio elettronico.

L’Azienda sanitaria raccomanda di rivolgersi a rivenditori affidabili, verificare che sulla confezione siano riportati il nome e l’indirizzo del fabbricante o dell’importatore, rispettare le indicazioni relative all’età dei bambini e accertarsi che il vano delle batterie non possa essere aperto senza l’utilizzo di un attrezzo.

La sola marcatura CE non è sufficiente a garantire la sicurezza del prodotto, sottolinea l’Asp, ricordando che era presente anche sull’etichetta del giocattolo oggetto della segnalazione.

Chi dovesse notare l’anatra giocattolo ancora in vendita, nei negozi oppure online, può segnalarlo al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Vibo Valentia attraverso l’indirizzo Pec aspvibovalentia@pec.it o il numero di telefono 349 8895048. La scheda del prodotto è consultabile sul portale Safety Gate della Commissione europea.