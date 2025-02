Le forti piogge che dalla serata di ieri hanno iniziato a cadere sulla nostra regione stanno causando diversi disagi tra Catanzarese e Lametino. Sono attualmente 15 gli interventi in atto. Particolarmente critica la situazione sulla fascia ionica: a Montepaone Lido sono stati segnalati allagamenti, infiltrazioni d’acqua e auto impantanate mentre a Squillace Lido è esondato un canale e un tratto di strada è stato invaso da detriti e fango.

A Catanzaro risulta allagato il sottopasso all’uscita dalla galleria del Sansinato, in ingresso e uscita dalla città. Ciò sta provocando rallentamenti alla circolazione, sul posto presente anche personale Anas. Nell’area di Germaneto, invece, il piazzale dell’azienda che fornisce i pasti all’ospedale è completamente allagato. Le squadre volontarie della Protezione civile in queste ore stanno raggiungendo la zona. I volontari del gruppo di Catanzaro scorteranno i mezzi dell'azienda per la consegna dei pacchi all'ospedale.

L'allerta era gialla ma per larghi tratti della mattinata di domenica 2 febbraio è parsa tendente all'arancione. Soprattutto nel Catanzarese, dove si sono verificate le piogge più forti. A Montepaone si sono avuti disagi in un supermercato che è stato costretto a chiudere per le infiltrazioni d'acqua che lo hanno trasformato in una piscina. Una forte grandinata si è invece verificata a San Floro. Difficoltà anche sulla statale dei Due Mari, specie tra Marcellinara e Maida: la circolazione è stata fortemente rallentata dalle precipitazioni.

Al momento sono 80 le chiamate alla centrale operativa dei vigili del fuoco di Catanzaro in attesa di essere espletate. Nell’area del lametino la situazione è tornata sotto controllo nel primo pomeriggio, il maltempo si è spostato sulla fascia ionica. Non si registrano casi di soccorso a persona.

Ulteriori disagi si registrano sulla statale 106 all’altezza della galleria di Copanello che è stata chiusa dall’Anas. In uscita dalla galleria in direzione Soverato un tratto della carreggiata è stata ristretta perché invasa da acqua e fango. In uscita dalla galleria, in direzione Catanzaro, parte del manto stradale è franato.

Il sindaco di San Pietro a Maida Giampà: «Prudenza»

Comunque a San Pietro a Maida, comune dell’hinterland Lametino fortemente colpito già lo scorso ottobre durante l’ultimo evento alluvionale, il sindaco Domenico Giampà ha pubblicato alcuni video sui suoi profili social.

«Seguo a distanza (mio malgrado, causa forza maggiore) – scrive Giampà -, il forte maltempo che ancora una volta sta interessando il nostro territorio. È pervenuta comunicazione superamento soglie livello 3, quindi raccomandiamo prudenza, attenzione e di spostarvi solo per necessità. In stretto contatto con la Protezione Civile e la Prefettura stiamo monitorando le zone già danneggiate dall’alluvione di ottobre, soprattutto il torrente Cottola. Per ora, ad eccezione di alcuni disagi, non si registrano particolari danni. Ringrazio, chi come sempre si fa trovare pronto in queste occasioni e non si risparmia mai. Auspico, che si intervenga presto sulle strade provinciali ancora chiuse e messe davvero a dura prova dal maltempo. La mia solidarietà a chi vive e opera nei pressi del torrente Cottola, non possono diventare figli di nessuno. Speriamo che le prossime precipitazioni siano meno intense, perché basta davvero poco e ritorna la paura».

Il sindaco di Montepaone ai cittadini: «Restate a casa»

Mario Migliarese, sindaco di Montepaone, sui social ha divulgato un invito alla cittadinanza, chiedendo alla popolazione di non uscire dalle proprie abitazioni per via degli allagamenti in corso. Anche Montepaone è stata colpita dai nubifragi nel corso della giornata e si segnalano diverse situazioni di disagio per la circolazione.

Il sindaco di Catanzaro Fiorita: «Ce la stiamo mettendo tutta per fronteggiare l'emergenza»

La forte ondata di maltempo sulla città e sul catanzarese non accenna per il momento a diminuire. È quanto si legge in una nota diffusa da Palazzo De Nobili. Violenti acquazzoni e grandinate stanno creando molti disagi e difficoltà diffuse. Si raccomanda vivamente la massima prudenza e possibilmente di evitare spostamenti e restare in casa per scongiurare qualunque rischio per la propria incolumità.

Il sindaco Nicola Fiorita interviene dalla sua pagina social raccomandando la massima prudenza: «Catanzaro e la Calabria sono flagellati dall'ondata di maltempo. Immagini impressionanti. Ce la stiamo mettendo tutta per fronteggiare l'emergenza. Siamo in strada con i nostri volontari della protezione civile, con i nostri tecnici e in stretto raccordo con Prefettura, Protezione civile regionale e vigili del fuoco. rimanete a casa fino a quando la situazione non si sarà normalizzata».

Smottamenti e frane, chiusa la galleria di Copanello

Intanto smottamenti continuano a verificarsi sulla strada statale 106, in direzione Reggio Calabria, all’altezza del comune di Soverato. Una frana è caduta sulla strada, ostruendo una parte della carreggiata. Osservata speciale resta la Fiumarella, in queste ore il torrente che attraversa Catanzaro è in piena.

Anas in un comunicato ha confermato la provvisoria chiusura della «tratta tra il km 175,000 ed il km 177,000, a causa di smottamenti ed allagamenti occorsi nei pressi della galleria ‘Copanello’ a Stalettì». Secondo quanto si è appreso, la galleria resterà chiusa in attesa dell’arrivo di mezzi di movimentazione terra per consentire la riapertura al traffico di almeno una carreggiata.

Sempre Anas ha fatto sapere che «il maltempo in corso ha determinato altresì un allagamento che ha interessato anche la SS109bis “della Piccola Sila” dove – in corrispondenza del km 19,400 – la circolazione è rallentata. Sul posto sono presenti le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine, allo scopo di ripristinare la regolare viabilità il prima possibile».