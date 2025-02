Cronaca

Piogge torrenziali a Catanzaro, preoccupa il livello del torrente Fiumarella

Particolari disagi a seguito del maltempo si sono registrati nella zona sud di Catanzaro. Per effetto delle piogge prolungate si è alzato il livello della Fiumarella. Gli ingenti quantitativi d’acqua accumulatisi sul manto stradale non trovando sfogo dalle grate hanno allagato le strade. In particolare, in viale Isonzo. La zona del centro commerciale Le Fornaci risulta allagata, difficoltà anche nel quartiere Santa Maria.