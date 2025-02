Cronaca

Allerta gialla, allagamenti e grandine nel Catanzarese

L'allerta era gialla ma per larghi tratti della mattinata di domenica 2 febbraio è parsa tendente all'arancione. Soprattutto nel Catanzarese, dove si sono verificate le piogge più forti. A Montepaone si sono avuti disagi in un supermercato che è stato costretto a chiudere per le infiltrazioni d'acqua che lo hanno trasformato in una piscina. Una forte grandinata si è invece verificata a San Floro.