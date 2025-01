Un’altra giornata di allerta, questa volta arancione, in tutta la Calabria. Resta alta l’attenzione per le conseguenze della tempesta Gabri che si è abbattuta ieri sul Mediterraneo. Dopo gli interventi di ieri continua l’impegno della Protezione civile della Calabria. Il capo della ProCiv Domenico Costarella ha sottolineato, in un’intervista a LaC News24, che la perturbazione potrà produrre i suoi effetti anche oggi anche se il tempo, secondo i modelli, migliorerà nella seconda parte della giornata. Costarella ha consigliato di evitare gli spostamenti non necessari, non avvicinarsi ai punti critici come sottopassi o corsi d’acqua né andare in cantina per trovare riparo. In seguito alla diffusione del bollettino meteo molti comuni hanno deciso di chiudere le scuole.

