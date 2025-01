Il Graduation Day del corso di studi in ingegneria gestionale dell’Università della Calabria è ispirato alle tradizioni dei campus americani. La cerimonia, ospitata nell’University Club ad Arcavacata, raggiunge il culmine con la consegna delle pergamene di laurea e le testimonianze di coloro che hanno in passato completato il proprio percorso accademico e che oggi hanno raggiunto prestigiosi traguardi nel mondo del lavoro. Questo simbolico passaggio di consegne ha consentito nel tempo, di creare una rete di professionisti confluita nella IG Alumni, l’associazione dei laureati in ingegneria gestionale dell’ateneo rendese. Un nucleo che mette a disposizione dei nuovi ingegneri competenze, esperienze e contatti. Questa best practice, insieme al costante aggiornamento dei programmi di studio, è tra gli elementi che consentono ai neolaureati di trovare agevolmente una occupazione.

Lavoro subito

Secondo il rapporto Almalaurea 2024, il 92,5% trova lavoro entro un anno, contro il 91,8% della media italiana. Questa percentuale cresce fino al 98,2% a tre anni dalla laurea, superando di gran lunga la media nazionale ferma al 94,4%. La manifestazione è stata organizzata dalla coordinatrice del corso di laurea dell’Unical in ingegneria gestionale Giusy Ambrogio ed ha registrato la partecipazione dell’intero corpo docente e del vicepresidente di IG Alumni Vincenzo Straffalaci. Da remoto è intervenuto Alessandro Grosso, laureato Unical, inserito da Forbes nella classifica dei Top 100 Senior Managers and CEOs in Italia, da poco nominato country manager per il nostro Paese della prestigiosa multinazionale Byd. Il Graduation Day non è solo una celebrazione del traguardo raggiunto, ma simboleggia il legame indissolubile tra passato e futuro, unendo idealmente tutti i laureati sotto il vessillo dell’essere ingegneri gestionali Unical. Lo conferma Giusy Ambrogio: «Il corso di studi è solito promuovere momenti di incontro con gli studenti. Con il Graduation Day vogliamo ancora di più rimarcare il senso di appartenenza alla nostra grande famiglia, consegnando personalmente la pergamena di laurea».