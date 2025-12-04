Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la proroga per dodici mesi dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati dal 19 al 21 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Cenadi, Cortale, Jacurso, Lamezia Terme, Maida e di San Pietro a Maida nella provincia di Catanzaro e dei comuni di Ferruzzano, Locri e Montebello Jonico nella città metropolitana di Reggio Calabria.

Inoltre, come riferisce il comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione, è stato prorogato di un anno lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati dall'8 al 12 settembre 2024 nel territorio dell'intera provincia di Bergamo e dei comuni di Dolzago, Lecco, Missaglia, Molteno, Oggiono della provincia di Lecco e dei comuni di Gargnano, Bagolino, Pertica Bassa e Lavenone della provincia di Brescia.