Le maggiori perturbazioni riguarderanno le aree joniche del Cosentino. I sindaci corrono ai ripari: ecco dove
Tutti gli articoli di Meteo
PHOTO
Piogge localmente intense stanno interessando dal pomeriggio le aree del Catanzarese e Crotonese. Il vortice ciclonico nelle prossime ore e in particolare nelle ore notturne raggiungerà anche il Reggino con piogge e locali temporali lungo tutte le aree costiere Joniche.
Col passare delle ore però il vortice salirà verso Nord-est e il maltempo, specie nella giornata di domani, si accanirà lungo le aree Cosentine e Crotonesi dove qui si potranno raggiungere picchi oltre i 100 mm.
In merito a ciò infatti la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal hanno emesso un’allerta arancione sul versante Jonico Cosentino, mentre altrove continuerà a ad essere in vigore un’allerta gialla.
I sindaci dell'area dove il livello di allerta è più alto stanno correndo ai ripari chiudendo le scuole. Ecco dove.
19:02
Scuole chiuse a Longobucco
L'allerta arancione diramata dalla protezione civile nazionale ha portato i sindaci dell'alto ionio cosentino ha chiudere le scuole sul territorio comunale. Anche il sindaco di Longobucco ha assunto questa decisione.
19:01
Scuole chiuse a Crosia
Anche a Crosia scuole chiuse nella giornata di domani a causa dell'allerta meteo diramata dalla protezione civile regionale. Il sindaco corre ai ripari.
18:08
Scuole chiuse a San Cosmo Albanese
Neanche a San Cosmo albanese le campanelle risuoneranno nella giornatra di domani. Il sindaco ha diramato l'ordinanza di chiusura a seguito dell'allerta arancione diramata dalla Protezione civile regionale per laq giornata di domani
18:04
Scuole chiuse ad Acri
A seguito dell'allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale il sindaco di Acri ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale.