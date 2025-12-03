Piogge localmente intense stanno interessando dal pomeriggio le aree del Catanzarese e Crotonese. Il vortice ciclonico nelle prossime ore e in particolare nelle ore notturne raggiungerà anche il Reggino con piogge e locali temporali lungo tutte le aree costiere Joniche.

Col passare delle ore però il vortice salirà verso Nord-est e il maltempo, specie nella giornata di domani, si accanirà lungo le aree Cosentine e Crotonesi dove qui si potranno raggiungere picchi oltre i 100 mm.

In merito a ciò infatti la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal hanno emesso un’allerta arancione sul versante Jonico Cosentino, mentre altrove continuerà a ad essere in vigore un’allerta gialla.

I sindaci dell'area dove il livello di allerta è più alto stanno correndo ai ripari chiudendo le scuole. Ecco dove.