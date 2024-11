Con la riapertura delle scuole, a Scalea torna l'incubo Covid e con essa l'incubo dei contagi a scuola e relative quarantene. Nella città di Torre Talao sono già due le classi di alunni finiti in quarantena. Come si evince dalle ordinanze del sindaco Giacomo Perrotta, si tratta della prima e della seconda classe del liceo Scientifico-Linguistico Metastasio di Scalea, sito in località Pantano. Le misure sono scattate a seguito del riscontro della positività di due alunni. Le quarantene preventive, che coinvolgono anche i docenti, hanno previsto la sanificazione delle stanze precedentemente occupate.

La situazione casi Covid a Scalea

Tuttavia, a Scalea la situazione contagi sembra essere in linea, fatto salvo per le rare eccezioni, con il resto d'Italia. Dopo un preoccupante aumento di fine estate, che aveva fatto balzare il numero dei contagiati a oltre sessanta, attualmente le persone positive sono sette, anche se in questi giorni è atteso l'esito di numerosi tamponi molecolari. Nella città altotirrenica, ad oggi, i guariti in totale sono 290, a fronte di tre decessi registrati da inizio pandemia.