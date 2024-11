VIDEO | Al momento non si registrano feriti. L'evento, che destando molta preoccupazione fra gli abitanti, potrebbe essere stato provocato dalle abbondanti piogge dei giorni scorsi

Tanta paura e qualche danno, ma per fortuna al momento non si registrano persone ferite. È il bilancio di un pomeriggio drammatico al centro storico di Amantea, dove nel pomeriggio si è staccato un costone della collinetta che sovrasta la cittadina tirrenica.

La frana ha raggiunto diverse abitazioni e dalle immagini circolate sul web si nota come continui a cedere. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto per monitorare la situazione. Alcuni detriti hanno raggiunto la via che collega la cittadina al centro storico e al momento il transito sull'arteria stradale risulta bloccato.

Da quanto si apprende, a provocare l'incidente potrebbero essere state le abbondanti piogge dei giorni scorsi.