Il sindaco Pizzino ne prende atto: «L'amico Marcello Socievole, saprà difendersi nelle sedi opportune»

Il sindaco di Amantea, Mario Pizzino, ha preso atto delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale da parte di Marcello Socievole, che sono state protocollate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo email del comune di Amantea. Socievole è coinvolto nell'inchiesta della Procura di Paola che il 21 luglio scorso aveva portato al suo arresto e a quello dell'ex sindaco Franco La Rupa.

"Una decisione - ha detto il primo cittadino - certamente sofferta, che rispetto accettandone in toto il contenuto. L'amico Marcello Socievole, saprà difendersi nelle sedi opportune, facendo valere le sue ragioni nel nome della giustizia, con le mani libere, senza nessun tipo di impedimento che la carica di consigliere comunale comporta". Il primo cittadino, in ottemperanza alle norme in vigore, ha gia' provveduto, di concerto con il presidente Caterina Ciccia, a convocare per giovedì 3 agosto alle ore 15.30, l'assemblea consiliare che prenderà atto delle dimissioni di Socievole e procederà alla ratifica della relativa surroga con Giuseppe Maria Vairo, risultato primo dei noi eletti. (AGI)