Sono 15 complessivamente le persone arrestate nel corso dell'operazione denominata "Hermes". Tutte sono accusate di far parte di un'associazione di tipo 'ndranghetistico operante principalmente a Crotone dedita alla commissione di reati contro la persona e il patrimonio, nonchè in materia di armi. Gli arresti sono il risultato di una complessa attività d'indagine che ha portato ad individuare l'esistenza e soprattutto la riorganizzazione di una cosca di 'ndrangheta legata alle storiche cosche Vrenna-Corigliano-Bonaventura-Ciampà retta dalla famiglie Barilari-Foschini con a capo il boss Gaetano Barilari.

Le indagini hanno dimostrato come i membri del sodalizio avessero un radicato controllo del territorio, in particolare delle attività commerciali su cui esercitavano forti pressioni e richieste estorsive: pena tutta una serie di danneggiamenti soprattutto di tipo incendiario. Tutti dovevano sottostare ai voleri della cosca.

Inquietante poi il condizionamento che esercitavano in occasione della fiera ella Madonna di Capocolonna nel quale della quale i commercianti ambulanti erano costretti ad acquistare, a prezzi maggiori, i prodotti, specie panini e carne, che la famiglia imponeva loro.

Luce su due episodi criminali

Individuati anche i presunti autori di un grave fatto di sangue avvenuto a Crotone nel novembre 2013 ossia il tentato omicidio di un noto pregiudicato nei cui confronti furono esplosi diversi colpi di pistola mentre rientrava a casa a cui riusciva miracolosamente a sfuggire rifugiandosi in un portone. Gli inquirenti hanno inoltre fatto luce su una violenta rapina compiuta per finanziare la cosca a San Giovanni in Fiore, nel settembre del 2012, ai danni di una nota gioielleria nel corso del quale fu ferito gravemente il titolare.

Le persone arrestate

1. Angela Barilari, nata a Crotone, classe 80;

2. Gaetano Barilari, nato a Crotone classe 52;

3. Eugenio Carcea, nato a Crotone classe 64;

4. Antonio Falvo, nato a Crotone classe 75;

5. Antonio Foschini, nato a Crotone classe 83;

6. Vittorio Foschini, nato a Crotone classe 88;

7. Davide Lazzari, nato a Crotone classe 83;

8. Francesco Liguori, nato a Crotone classe 73;

9. Antonio Maiolo, nato a Crotone classe 70;

10. Tommaso Mercurio, nato ad Isola di Capo Rizzuto classe 65;

11. Salvatore Murano, nato a Crotone classe 74;

12. Andrea Rizza, nato a Crotone classe 94;

13. Gaetano Russo, nato a Crotone classe 80;

14. Andrea Villirillo, nato a Crotone classe 97;

15. Massimo Zurlo, nato a Crotone classe 76;