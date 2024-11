Disagi in alcune aree del territorio, problemi sul lungomare di Schiavonea e Rossano. Bloccata la strada per Paludi

Raffiche di vento e allagamenti nella Sibaritide. Scuole chiuse a Crosia per l’allerta arancione. Una frana ha invaso la carreggiata della strada provinciale che porta a Paludi, mentre sul lungomare di Schiavonea si rinvengono degli allagamenti nella zona del Palmeto, contestualmente anche a Lido Sant’Angelo (Rossano) si riscontrano problemi in Via Damasco e Cannata. L'ondata di maltempo sta colpendo diverse zone della Calabria.

Il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi comunica che «i corsi d'acqua del territorio sono costantemente monitorati, compreso il Crati, il Grammisato, l'Acqua del Fico. Nella rete di canali di raccolta di Fabrizio, a causa del livello del mare molto alto, è stato necessario chiedere l'intervento del Consorzio di Bonifica per facilitare il deflusso dell'acqua, così come per altri sblocchi a mare. Le maggiori criticità sotto questo profilo si registrano in località Salice, dove oltre al Consorzio è stato disposto l'intervento anche degli addetti comunali e dei volontari di protezione civile».

L’uso degli impianti idrovori mobili sta limitando gli allagamenti nelle zone più nevralgiche. Altri disagi riguardano il sistema viario e la fuoriuscita di acque bianche e fogna dai tombini. Effettuata, infine, una ricognizione sulla condizione di tutti i plessi scolastici, risultano alcune criticità sulle quali si sta intervenendo.