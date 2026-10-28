Secondo le ultime notizie, la collisione tra due treni ad alta velocità ha provocato almeno 68 morti e decine di feriti. In buone condizioni quattro dei nostri connazionali

Ci sarebbe anche un calabrese tra i cinque italiani coinvolti nel gravissimo incidente ferroviario avvenuto questa mattina in Spagna, dove la collisione tra due convogli ad alta velocità ha provocato, secondo gli ultimi dati raccolti, almeno 68 morti e decine di feriti. Tra loro, una donna di Pistoia che risulta dispersa, secondo quanto riporta sul suo sito il Tgr Rai della Toscana.

Gli altri quattro, si legge ancora sul sito, sono in buone condizioni e risultano originari rispettivamente di Sassari, Bergamo, Roma e Cosenza. Tutti sono iscritti all'Aire, l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.