Lo ha deciso il Consiglio regionale riunito questo pomeriggio. Fissato al 7 di giugno il termine utile per la regolarizzazione delle posizioni di morosità

Il 29 giugno è stato convocato il congresso di Anci Calabria per l'elezione del nuovo presidente. Lo ha deliberato questo pomeriggio il Consiglio regionale riunito per fissare la data per il rinnovo della carica dopo lo slittamento dei due precedenti appuntamenti elettorali.

Il 27 aprile, intanto, il presidente Marcello Manna ha proceduto alla nomina del vicepresidente vicario, individuato nella persona di Carmelo Panetta, vicesindaco del Comune di Galatro, sanando così un vulnus che nei mesi scorsi aveva aperto le porte ad una spirale di polemiche finite dinnanzi al Tribunale di Catanzaro.

In particolare, il sindaco del Comune di Marcellinara, Vittorio Scerbo, aveva impugnato gli atti firmati da Giovanni Papasso, in qualità di presidente facente funzioni, contestandone la legittimità. I giudici avevano poi sospeso la convocazione del congresso del 31 marzo a causa della presentazione di una istanza cautelare.

Il Consiglio regionale riunito oggi ha, inoltre, fissato al 7 di giugno il termine utile per la regolarizzazione delle posizioni di morosità, altro tasto dolente che aveva fatto saltare l'elezione del presidente lo scorso febbraio.