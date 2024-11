Resterà chiusa in via precauzionale da oggi fino alle 16 di venerdì 12 maggio la SS177-Dir a Longobucco. La chiusura è stata decisa dall'Anas in seguito alle «abbondanti precipitazioni atmosferiche degli ultimi giorni che hanno determinato un aumento della portata idrica del torrente Trionto e per l'allerta meteo diramata ieri dalla Protezione Civile», con l'interessamento dell'arteria viaria. Un ulteriore disagio dunque per i cittadini dopo il crollo del ponte nella stessa zona.

La chiusura è in vigore dal km 0,000 al km 6,500, con i presidi delle squadre Anas attivi sul posto per le attività di monitoraggio e di verifica dell'infrastruttura. Il traffico veicolare viene deviato lungo la SP276 (ex SS177 dal km 42,650 al km 51,500).