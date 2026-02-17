Due anziani sono rimasti isolati a causa di una frana avvenuta in località Visconte a Gimigliano in provincia di Catanzaro. Lo smottamento si è verificato a seguito delle intense precipitazioni di questi giorni. Su disposizione del sindaco, Laura Moschella, è stata disposta l’evacuazione del nucleo familiare avvenuto con il supporto dei vigili del fuoco, dei carabinieri e della polizia locale.

Le due persone troveranno temporanea sistemazione in casa di amici, avendo rifiutato la collocazione in una struttura alberghiera. Un’altra frana ha inoltre interessato il comune di Pentone rendendo necessaria la chiusura al traffico della strada provinciale 160. Dalla serata di ieri e fino a questa mattina sono stati oltre venti gli interventi svolti dal comando provinciale dei vigili del fuoco a causa del maltempo.

In particolare, per la rimozione di ostacoli (alberi o cartelloni) dalla sede stradale a seguito delle violente raffiche di vento. Il comando provinciale ha trattenuto in servizio cinque unità di personale .In giornata si è svolta una nuova riunione di coordinamento in prefettura a Catanzaro.

Tra le principali criticità, segnalate, vi è «la chiusura del tratto di strada provinciale Marcellinara – Tiriolo, come conseguenza di un fenomeno franoso, con ricorso a viabilità alternativa tuttavia fortemente esposta all’incidenza del transito dei mezzi pesanti che trasportano in particolare studenti e per i quali si sta valutando una limitazione temporanea del passaggio nei soli orari utili per l’accesso e l’uscita dalle scuole».

Da Palazzo di Governo fanno sapere inoltre che un «movimento franoso ha interessato la strada provinciale che nel territorio di Pentone consente di raggiungere le comunità della “Presila” ove l’interdizione della circolazione stradale ha implicato, anche in questo caso, il dirottamento dei flussi di traffico sulla viabilità secondaria». Ulteriori criticità sono segnalate sulla SS 18 nel territorio di Nocera Terinese «su cui l’Anas ha assicurato comunque tempi celeri risolutivi. Tecnici dell’Anas e della Provinca sono al lavoro per determinare in questi punti la natura della frana (se “da colata” o di altra natura) per le azioni, anche provvisorie, più appropriate».

La prefettura ha predisposto un potenziamento del servizio di vigilanza a cura delle Forze di Polizia con previsione di idonea cartellonistica informativa. «Siamo in stretto contatto in sede di centro operativo per la viabilità – ha dichiarato il prefetto Castrese De Rosa – con tutte le componenti, al fine di limitare i disagi ai cittadini ed intervenire subito con la “somma urgenza”, appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno, per fare fronte alle situazioni più critiche sulla viabilità provinciale».