Un gruppo di migranti, composto da 78 persone, è stato soccorso al largo di Crotone da una motovedetta della Capitaneria di porto dopo che l'imbarcazione sulla quale viaggiavano si é incagliata. I migranti sono stati trasbordati sulla motovedetta e condotti nel porto di Crotone.

Del gruppo fanno parte, tra gli altri, 11 donne e 10 minori, cinque dei quali non accompagnati. Le operazioni di sbarco, coordinate dalla Prefettura, sono state condotte dall'Ufficio immigrazione della Questura.

I migranti, secondo quanto é emerso dai primi accertamenti, provengono da Iraq, Iran, Afghanistan ed Egitto. Dopo lo sbarco, i migranti sono stati condotti nel centro di accoglienza "Sant'Anna" di Isola Capo Rizzuto, dove resteranno in quarantena per cinque giorni, come prevede la normativa anti Covid. Con quello odierno salgono a dieci gli sbarchi di migranti avvenuti nel crotonese dal 14 maggio scorso.