A bordo della nave Aquarius anche dieci donne in stato di gravidanza e cento minori non accompagnati. Le operazioni di prima accoglienza coordinate dalla Prefettura

Non si ferma l'ondata di sbarchi in Calabria. 350 sono i migranti sbarcati pochi minuti fa a Crotone. Nel porto di Vibo Marina è appena giunta la nave Aquarius con a bordo 560 persone. Tra questi 10 donne in stato di gravidanza, 100 minori non accompagnati e 6 bambini al di sotto dei 6 anni. Soccorsi nei giorni scorsi al largo della coste della Libia, la quasi totalità proviene dai paesi dell’Africa sub Sahariana.





Ad attenderli la consueta macchina organizzativa messa in moto dalla Prefettura del capoluogo di provincia, le forze dell'ordine, i volontari della Protezione civile, della Croce Rossa e i sanitari del 118.

Terminato lo sbarco e le prime operazioni di accoglienza tutti i migranti, tranne i minori non accompagnati, saranno trasferiti in vari centri di accoglienza di tutto il territorio nazionale così come previsto dal piano di ripartizione predisposto dal Ministero dell’Interno.