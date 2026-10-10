Una mattinata di viva trepidazione per i cittadini della Piana di Gioia Tauro. Dopo una notte segnata dal maltempo, la terra ha tremato alle ore 8.29, quando una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dai sismografi.

Il sisma, avvenuto a una profondità di 11 chilometri, è stato avvertito distintamente dalla popolazione locale. Secondo i rilevamenti, l'epicentro è stato localizzato in mare, al largo della costa tirrenica reggina, in un punto compreso tra Palmi e Gioia Tauro.

Cronaca

Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 3.3 al largo della costa tirrenica reggina: epicentro tra Gioia e Palmi

Redazione
Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 3.3 al largo della costa tirrenica reggina: epicentro tra Gioia e Palmi

Fortunatamente, dai primi controlli effettuati, non si registrano danni a persone o cose. Tuttavia, l'evento ha immediatamente innescato una reazione corale sui social network, che si sono rapidamente riempiti di post e commenti di residenti che cercavano conferma della scossa appena avvertita. C’è chi si è allarmato per il boato: «Ancora tremo, che spavento», chi è saltato sul divano di casa e chi ha espresso sollievo per la breve durata dell'evento: «Una botta fortissima, per fortuna è durata pochi secondi». Molti hanno sottolineato che, sebbene si sia trattato di un terremoto di bassa magnitudo, è stato avvertito nettamente: «Anche sismi più potenti, non l'ho mai sentiti così», «Mai, in tutta la mia vita, l'ho sentito così forte».