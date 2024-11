Quando la notte cala su Schiavonea, spesso la quiete è solo un lontano miraggio. L’ennesima rissa selvaggia ha trasformato la Marina di Corigliano Rossano in un palcoscenico di caos e violenza, dimostrando che la piazzetta Portofino è diventata l’arena prediletta di bande di giovani che si sfidano in vere e proprie battaglie campali.

La scorsa notte, via Genova, il cuore pulsante della movida estiva, è stata teatro di una furibonda scaramuccia che ha visto protagonisti un gruppo di giovani del posto, evidentemente armati solo della loro voglia di creare scompiglio. I residenti, ormai esausti, hanno assistito impotenti al caos, con urla e rumori che hanno sconvolto la tranquillità della zona. «Una scena da film», racconta un testimone, «ma senza copione e senza regia».

L’episodio, che ha visto il raduno di una massa di giovani e inquieti, ha raggiunto picchi di violenza tali da costringere alcuni abitanti a chiedere aiuto ai carabinieri. Ma l’intervento delle forze dell’ordine si è rivelato vano: all’arrivo delle pattuglie, l’area era già deserta. I partecipanti alla rissa, probabilmente ben consapevoli delle conseguenze legali, si erano dileguati come fantasmi, temendo arresti.

La situazione a Piazzetta Portofino, simbolo di svago e socializzazione, è ora sinonimo di instabilità e paura. Gli eventi notturni non solo rovinano il fine settimana dei residenti, ma sollevano gravi preoccupazioni sulla sicurezza pubblica. Quella che doveva essere una località di piacere e divertimento si è trasformata in una bomba ad orologeria, pronta a esplodere in qualsiasi momento.